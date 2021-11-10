Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (10)

MALATYA (DHA) - ÇALIŞMALAR KONTROLLÜ OLARAK SÜRÜYOR

Afad açıklamasında Malatya'da yıkılan iki katlı bina enkazında çalışmaların kontrollü olarak sürdürüldüğünü bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada çöken bina enkazında 447 personelin görev aldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Malatya'da çöken bina enkazında AFAD, itfaiye, UMKE ve STK'lardan toplam 447 personel ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır. Enkazda çalışmalar kontrollü olarak sürdürülmektedir."

MALATYA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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