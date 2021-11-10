Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (10) - Haberler
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Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (10)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (10)

ÇALIŞMALAR KONTROLLÜ OLARAK SÜRÜYORAFAD açıklamasında Malatya'da yıkılan iki katlı bina enkazında çalışmaların kontrollü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

MALATYA (DHA) - ÇALIŞMALAR KONTROLLÜ OLARAK SÜRÜYOR

Afad açıklamasında Malatya'da yıkılan iki katlı bina enkazında çalışmaların kontrollü olarak sürdürüldüğünü bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada çöken bina enkazında 447 personelin görev aldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Malatya'da çöken bina enkazında AFAD, itfaiye, UMKE ve STK'lardan toplam 447 personel ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır. Enkazda çalışmalar kontrollü olarak sürdürülmektedir."

MALATYA,


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