Malatya'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler
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Malatya'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
Malatya'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi'nde iki evden hırsızlık yapan 2 şüpheli asayiş ekiplerince yapılan çalışma neticesinde belirlendi.

Ekipler gözaltına aldıkları 2 şüpheliyi emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk etti.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Yeşilyurt, Malatya, Asayiş, Güncel, Haber

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