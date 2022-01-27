Malatya'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi'nde iki evden hırsızlık yapan 2 şüpheli asayiş ekiplerince yapılan çalışma neticesinde belirlendi.

Ekipler gözaltına aldıkları 2 şüpheliyi emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk etti.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.