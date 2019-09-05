Malatya'da 16. İmam Hatipliler Kurultayı düzenlenecek

05.09.2019 21:18

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 16. İmam Hatipliler Kurultayı'nın Malatya'nın ev sahipliğinde yapacağını söyledi.

Kızılay, rektörlük binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada Önder İmam Hatipler Derneği tarafından 7-8 Eylül'de düzenlenecek 16. İmam Hatipliler Kurultayı'na üniversitelerinin Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Kurultaya 81 ilden dernek yöneticilerinin katılacağını ve çok yoğun bir programa ev sahipliği yapacaklarına işaret eden Kızılay, şöyle konuştu:

" Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan teşrif edecek. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ile çok sayıda konuşmacı misafirimiz programa katılacak. Kurultayın 8 Eylül Pazar günü kapanış oturumuna Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşrif ederek, üniversitemizi ve kurultayı şereflendirecek. Kapanış oturumu Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla program tamamlanacak. Kurultay vesilesiyle Cumhurbaşkanımızı ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz."

Kızılay, kurultayın eğitim camiası katkı sağlamasını temenni etti.

Önder İmam Hatipler Derneği Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıç ise yılda bir kez kurultay yaptıklarını geçen yıl Antalya'da yaptıkları kurultayın 16'ıncısını Malatya'da düzenleyeceklerini dile getirdi.

Kurultayda 2 gün boyunca eğitim meselelerinin konuşulacağını anlatan Kılıç, "Öğrencilerin, öğretmenlerin müfredatla ilgili meselelerinin konuşulduğu ve tecrübe paylaşımının yapıldığı bir toplantı olarak değerlendiriyoruz. Bu yıl eğitimle ilgili ciddi meseleler ele alınacak ve dolu bir program olacak." dedi.

Kılıç, kurultaya ev sahipliği yaptıkların için Kızılay ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

Önder İmam Hatipler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen ise kurultayın bu yılki temasının "ehliyet ve liyakat" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA