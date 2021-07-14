Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi

Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Valiliğinin koordinesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Malatya Valiliğinin koordinesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Millet Meydanı'nda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulan platformda 15 Temmuz Anı Defteri ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Turgut Özal Üniversitesinin ortaklaşa hazırladığı Karma Resim, Fotoğraf Sergisi açılışı yapıldı.

Açılışa, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile kamu kurum ve kuruluşlarını temsilcileri katıldı, akabinde İnönü Üniversitesinde "15 Temmuz Darbe Girişiminde Uluslararası Boyut" konulu konferansa geçildi.

Konferansın açılışında konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, ülkede halkın seçtiği temsilcilerine karşı çok sayıda darbe ile darbe teşebbüsü gerçekleştirildiğini belirtti.

Dış güç???????lerin yaşanan darbe ve darbe girişiminde belirleyici rol oynadığını bildiklerini dile getiren Baharçiçek, "Darbeye maruz kalan bütün liderlerimiz, hükümetlerimiz milli iradeyi temsil ediyordu, ülkelerini daha ileriye götürmenin çabası içindeydiler." diye konuştu.

Baharçiçek, "15 Temmuz darbe girişimi bölgesel bir güç haline gelen ve küresel ölçekte uluslararası siyaseti etkileme kapasitesine ulaşan ülkemizin önünü kesme çabasıydı. Bu teşebbüs halkımızın kararlılığı ve Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle engellenmiştir. 5 yıl önce yaşananları unutmamamız, unutturmamamız gerekiyor. Sahip olduğumuz milli ve manevi değerlerimizi koruduğumuz sürece bu milleti hiç kimse tahakküm altına alınmayacaktır." diye konuştu.

Konferansa Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi
Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Son dakika haber: Bağcılar'daki dehşet: 2 kardeşi başlarına çekiçle vurarak öldürmüş
Son dakika haber: Bağcılar'daki dehşet: 2 kardeşi başlarına çekiçle vurarak öldürmüş
İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet törenine katıldı: (1)
İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet törenine katıldı: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül
Spor Şenol Güneş Alper Yılmaz Sergen Yalçın Younes Belhanda Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 16:48:46. #1.16#

title