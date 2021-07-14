Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi

Malatya Valiliğinin koordinesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Malatya Valiliğinin koordinesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Millet Meydanı'nda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulan platformda 15 Temmuz Anı Defteri ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Turgut Özal Üniversitesinin ortaklaşa hazırladığı Karma Resim, Fotoğraf Sergisi açılışı yapıldı.

Açılışa, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile kamu kurum ve kuruluşlarını temsilcileri katıldı, akabinde İnönü Üniversitesinde "15 Temmuz Darbe Girişiminde Uluslararası Boyut" konulu konferansa geçildi.

Konferansın açılışında konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, ülkede halkın seçtiği temsilcilerine karşı çok sayıda darbe ile darbe teşebbüsü gerçekleştirildiğini belirtti.

Dış güç???????lerin yaşanan darbe ve darbe girişiminde belirleyici rol oynadığını bildiklerini dile getiren Baharçiçek, "Darbeye maruz kalan bütün liderlerimiz, hükümetlerimiz milli iradeyi temsil ediyordu, ülkelerini daha ileriye götürmenin çabası içindeydiler." diye konuştu.

Baharçiçek, "15 Temmuz darbe girişimi bölgesel bir güç haline gelen ve küresel ölçekte uluslararası siyaseti etkileme kapasitesine ulaşan ülkemizin önünü kesme çabasıydı. Bu teşebbüs halkımızın kararlılığı ve Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle engellenmiştir. 5 yıl önce yaşananları unutmamamız, unutturmamamız gerekiyor. Sahip olduğumuz milli ve manevi değerlerimizi koruduğumuz sürece bu milleti hiç kimse tahakküm altına alınmayacaktır." diye konuştu.

Konferansa Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş