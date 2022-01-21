Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarına etkin bir şekilde devam ediyor

MALATYA (Bültenler) - Malatya Büyükşehir Belediyesinin 500 araç ve 1.300 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü kentte, il genelinde 718 mahallede yapılan çalışmalarla birlikte 21 Ocak Cuma günü saat: 16:00 itibariyle il genelinde kapalı olan 89 mahallede yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Merkez ile kırsal mahallelerde ve caddelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, "Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 18 Ocak Salı günü saat 15:00'de başlayan kar yağışı ile birlikte 7/24 esasına göre sahada bulundular. Kar yağışının durmasıyla birlikte ekiplerimiz tarafından şehir merkezindeki ana caddelerde kar kaldırma çalışmaları devam ediyor. 20 Ocak Perşembe gece saatlerinden itibaren Sivas Caddesi, Mehmet Buyruk Caddesi, İnönü Caddesi, Kışla Caddesi gibi caddelerimizde sabaha kadar kar kaldırma çalışması sürdürüldü. 21 Ocak Cuma günü itibariyle de aynı caddelerin devamında Fuzuli ve Hasanbey Caddesi gibi caddelerimizde çalışmalarımızı yaptık. Vatandaşlarımıza en kısa sürede normal hayata dönmeleri için elimizden gelen çalışmaları sürdürüyoruz. En kısa zamanda şehir içerisindeki kar kaldırma işlemini tamamlamak adına elimizden geleni yapacağız.

Ayrıca kırsalda da Büyükşehir Belediyemiz tarafından 13 ilçemizin tamamında grup yollarımızda ve köy ve yollarında çalışmalarımız devam ediyor. 20 Ocak Perşembe günü 457 mahallemizin yolu kapalıydı. 21 Ocak Cuma günü itibariyle bu sayıyı 89 mahalleye kadar düşürdük. Geriye kalan bu 89 mahallede de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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