Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan AA'nın
AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gürkan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Başkan Gürkan, haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Baskın", yaşamda İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", sporda ise Dmitriy Golubovich'in??????? "Uçan Hollandalı" fotoğrafını seçti.

Gürkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasını her yıl yapmasının önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Spor dalında tercih ettiğimiz fotoğrafın hakikaten o anı o şekilde fotoğraflaması çok önemliydi, dikkat ve titizlik isteyen, o anı yakalayabilme açısından çok önemli buldum. Haber konusunda Amerika'da daha önce yaşanmayan, bir seçim sonucu halkın Kongre'yi basması olgusu benim için çok önemliydi. Yaşam kategorisinde ise yaşlı bir kadının o oyuncağa sarılmadaki heyecanı ve mutluluk gözyaşları beni etkiledi."

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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