Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Hekimhan Belediye Başkanı ve muhtarları kabul etti
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Hekimhan Belediye Başkanı ve muhtarları kabul etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Hekimhan Belediye Başkanı ve muhtarları kabul etti
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ve ilçedeki muhtarları kabul etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ve ilçedeki muhtarları kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek katılımcı belediyecilik ilkesiyle çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Çalışmaları yaparken eksiklerin olabileceğini anlatan Gürkan, "Malatya'da 13 ilçe, 718 mahalle ve buna bağlı olarak mezralar var. Tabi bu işlerin bitmesi de mümkün değil. Ama esas ihtiyaçlar noktasında gereği yapılıyor ve yapılacaktır. İnşallah bundan sonraki süreçte var olan eksikliklerimizin giderilmesi noktasında Hekimhan'da belediye başkanımız ve muhtarlarımızla birlikte, büyükşehir olarak ekiplerimizle sorunlarımızı çözmeye gayret edeceğiz. Ziyaretlerinden dolayı Hekimhan Belediye Başkanımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise ilçede yapılan altyapı yatırımlarından dolayı Gürkan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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