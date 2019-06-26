Malatya Barosunda kupa töreni

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi tarafından, 15-16 Haziran tarihlerinde bu yıl 6.'sı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışmasında bölge elemelerinde finale kalarak Doğu Anadolu Bölge birincisi olan Malatya Barosu Stajyer avukatlar için kupa töreni düzenledi.

Malatya baro başkanlığında düzenlenen törende konuşan Baro Başkanı Enver Han, "Bugün Malatya barosunun gurur duyduğu bir gün yaşıyoruz. Malatya barosu stajyerlerimiz Ankara'da Türkiye Barolar Birliği tarafında yapılan Türkiye stajyer avukatlar kurgusal duruşma yarışmasında geçen yılın şampiyonu Kars'ı eleyerek Doğu Anadolu bölge şampiyonu olmuşlardır. Malatya barosu çok nitelikli avukatlardan oluşmaktadır. Malatya Barosu stajyerleri bugün büyük bir başarıya imza atmışlardır ve bu kıymetli kupayı ve ilk defa baromuza kazandırdılar. Emeği geçen stajyer eğitim komisyon başkanımıza, meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç Malatya barosu ilk defa böyle bir başarıyı Malatya'ya getirmiştir. Malatya barosunun gücünü, Malatya barosu avukatlarının niteliğini göstermektedir Ben Tekrar meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA