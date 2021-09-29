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Malatya barosunda devir teslim töreni yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Malatya barosunda devir teslim töreni yapıldı

Malatya Barosu'nda hafta sonu gerçekleştirilen seçimin ardından başkanlığa seçilen Onur Demez, Enver Han'dan görevi devraldı.

MALATYA (İHA) - Malatya Barosu'nda hafta sonu gerçekleştirilen seçimin ardından başkanlığa seçilen Onur Demez, Enver Han'dan görevi devraldı.

Baro sosyal tesislerinde gerçekleştirilen devir-teslim törenine, Malatya Baro Başkanlığa seçilen Onur Demez, önceki dönem başkanı Enver Han, yeni ve eski yönetim kurulu üyeleri ile avukatlar katıldı. Toplantıda ilk olarak konuşan önceki dönem Başkan Enver Han, " Büyük bir şerefle ve onurla görevi yaptıktan sonra gönül rahatlığı ile devretme günü yaşıyoruz.

Malatya barosunun 2014 ile 2021 yılları arası başkanı olarak görevimi büyük bir gururla ve şeref ve devretme gününe ulaşmış olduk yapılan seçimlerde sonrada bana karşı meslektaşlarımızın göstermiş olduğu tavır ve teveccühün halen devam ettiğini göstermiştir. Bu seçimde aday olup seçilip, seçilmeyen tüm meslektaşlarımın demokratik tavırlarından dolayı saygılarımı sunuyorum Malatya Barosu büyük bir aile 800 üzerinde avukat ve 200'ün üzerinde staj stajyeri olan Doğan Doğu Anadolu'nun en büyük barosudur" diye konuştu.

Baro Başkanlığına seçilerek görevi devralan Onur Demez ise Malatya borusunu en iyi bir şekilde temsil etmek için ellerinde geleni yapacaklarını ifade ederek," Bizlere teveccüh göstererek bu göreve layık gören bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

Malatya barosunda 5 yıl boyunca başkan vekili görevini üstlendim. Enver başkanımızın yaptığı hizmetlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizler bu yolda hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığı ve temel hak ve özgürlüklerinin korunması avukatlık mesleğinin saygınlığının desturu ile hareket ederek mesleğimizi icra edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Demez, baroya yaptığı hizmetlerden dolayı Han'a teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti. - MALATYA

Malatya barosunda devir teslim töreni yapıldı

Malatya barosunda devir teslim töreni yapıldı

Malatya barosunda devir teslim töreni yapıldı

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