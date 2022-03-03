Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Haberler

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Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

AA, Kadir Aydın - Güncel
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Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Malatya-Adıyaman kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya- Adıyaman kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kentte etkisini sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Akşam saatlerinde kar yağışının etkili olduğu Doğanşehir ilçesinde Malatya-Adıyaman kara yolunda iki yönde ağır tonajlı araçların ve otobüslerin geçişi kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu ilçede tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir, Adıyaman, kar, Güncel, Haberler

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