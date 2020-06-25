Malabadi Köprüsünün Batman'a bağlanması polemiğine muhtar da katıldı - Malabadi Köprüsünün Batman'a bağlanması polemiğine muhtar da katıldı Malabadi Mahallesi muhtarı Kasım Turan: "Batmanlılar bunu sahiplenmek istiyor, neye dayanarak bunu söylüyorlar anlayamadım.

- Malabadi Köprüsünün Batman'a bağlanması polemiğine muhtar da katıldı

Malabadi Mahallesi muhtarı Kasım Turan:

"Batmanlılar bunu sahiplenmek istiyor, neye dayanarak bunu söylüyorlar anlayamadım. Köprü Silvan sınırları içindedir, Silvan da Diyarbakır'a bağlıdır"

DİYARBAKIR - Sosyal medya üzerinden Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan Malabadi Köprüsünün Batman'a bağlanmasın polemiğine Malabadi Mahallesi muhtarı Kasım Turan da katıldı. Turan, "Batmanlılar bunu sahiplenmek istiyor, neye dayanarak bunu söylüyorlar anlayamadım. Köprü Silvan sınırları içindedir, Silvan da Diyarbakır'a bağlıdır" dedi.

Son dönemlerde özellikle sosyal medya üzerinden Malabadi Köprüsünün Batman'a bağlanması ile ilgili başlatılan tartışmalara, Malabadi Mahallesi muhtarı da katıldı. Muhtar Kasım Turan, Batmanlıların köprüyü sahiplenmek istediğini belirterek, Malabadi Köprüsünün Artuklular döneminde yapıldığını ve Silvan sınırları içinde bulunduğunu söyledi. Turan, "Bu tarihten belli, Batmanlılar bunu sahiplenmek istiyor neye dayanarak bunu söylüyorlar anlayamadım. Geçmiş tarihlerden beri Malabadi Köprüsü Silvan'a bağlıdır. Batman'ın buna sahip çıkması bence abes bir şeydir. Geçmişten bu yana Batman'ın tarihi belli, sonuçta Silvan'ın tarihi belli. Tarihi Malabadi Köprüsü Diyarbakır'ın Silvan ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Köprü Artuklular döneminde Timurtaş Bin İlgazi tarafından 1147 yılında yapılmıştır. Diyarbakır ve Silvan'a bağlı bir köprüdür. Amaçları nedir anlamıyoruz. Sonuçta köprü hepimizindir. Malabadi Köprüsü Silvan'a bağlıdır, Silvan Diyarbakır'a bağlıdır. Diyarbakır Türkiye'ye bağlıdır. Bu köprü hepimizindir. İl olarak şu an Diyarbakır'a bağlı, Batmanlıların Malabadi Köprüsü ile ilgili söylemleri gülünç. Malabadi Köprüsü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer almaktadır. Batmanlılar eğer vatanseverse hep birlikte sahip çıkarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine kazandıralım, onun için mücadele etsinler köprüye hepimiz sahip çıkalım. Ama sonuçta bu köprü Malabadi'nindir, Malabadi de Silvan'a bağlıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA