Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!
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Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!

11.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:07
Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?

Dini konularda araştırma yapanlarMakyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaMakyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı? konusunda fetva yayınladı. Peki, - İşte, detaylar

MAKYAJ YAPMAK VE SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

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