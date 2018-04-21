Maktek 1. Altın Pergel Yarışmasında 10 Okul Finale Kaldı

Başvuruların tamamlandığı yarışmaya, ilk kez gerçekleşmesine rağmen, 19 farklı şehirden toplam 36 meslek lisesi başvuruda bulundu. Yarışmada 10 okul finale kaldı. TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, yarışmaya olan ilgiden dolayı memnun olduklarını belirterek "Sektörümüz adına faydalı olacak bu yarışmada tüm okullarımıza başarılar dilerim" dedi.

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Tezmaksan Eğitim Üssü Derneği'nin ortak çalışması olarak düzenlenen 'MAKTEK 1. Altın Pergel Ulusal CNC Takım Tezgahı Tasarım Yarışması'nda başvurular tamamlandı. Yarışmaya, ilk kez gerçekleşmesine rağmen, 19 farklı şehirden toplam 36 meslek lisesi başvuruda bulundu. Yarışmanın ilk aşamasında 10 okul dereceye girerek finale kaldı. Projeleri başarılı bulunan 10 okul şöyle sıralandı; Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul), Çayırhan Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ankara), İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul), Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İzmir), Özel Ankara Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ankara), Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kocaeli), Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mersin), Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Samsun), Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Manisa), Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Niğde)

ÖDÜLLER MAKTEK AVRASYA'DA

Yarışma sonuçlarının kamuoyuna duyurulması sonrası Lenovo iş istasyonu ve SolidWorks yazılımlarının, bu okullara kurulumu yapıldı ve akabinde eğitimler başladı. Bu eğitimler, 10 Eylül 2018 son başvuru tarihine kadar aralıklarla devam edecek. Bu süreçte, her bir okula birer danışman atanacak. Bu sayede öğrencilerin eğitimine katkı sağlanacak. İlk 3 okulun belirlenmesinin ardından 2 Ekim 2018'de gerçekleşecek olan MAKTEK Avrasya 2018 fuarının açılış töreninde kazananlara ödülleri verilecek.