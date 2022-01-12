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Makina Mühendisleri Odası Seçime gidiyor

Makina Mühendisleri Odası Seçime gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı Genel Kurulu yapılacak.

KAYSERİ (İHA) - TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı Genel Kurulu yapılacak.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı Genel Kurulu, 5-6 Şubat tarihinde Millet Caddesi'ndeki düğün salonunda yapılacak. Saat 09.00'da başlayacak olan genel kurulda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12-13 Şubat tarihinde genel kurul aynı yer ve saatte tekrar yapılacak. - KAYSERİ

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