Makina Mühendisleri Odası Seçime gidiyor
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı Genel Kurulu yapılacak.
KAYSERİ (İHA) - TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı Genel Kurulu yapılacak.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı Genel Kurulu, 5-6 Şubat tarihinde Millet Caddesi'ndeki düğün salonunda yapılacak. Saat 09.00'da başlayacak olan genel kurulda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12-13 Şubat tarihinde genel kurul aynı yer ve saatte tekrar yapılacak. - KAYSERİ
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