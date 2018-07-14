Makedon Bisikletçiler, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı Ziyaret Etti

15 Temmuz şehidi Abdullah Tayyip Olçok için Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten yola çıkan Makedon bisikletçiler Daim Muharem, Levent Rıfat ve Bekim Kalisi, 15 Temmuz Şehitler Makamı ile Abdullah Tayyip Olçok'un mezarını ziyaret etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak Makedonya'dan gelen bisikletçilere ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Daim Muharem'in 15 Temmuz haberlerini izlerken, Abdullah Tayyip Olçok'tan etkilediğini, onun kabrini ziyaret etmek istediğini babasına söylediğini aktaran Aydın, Muharem'in geliştirdiği projeyle 3 bisikletçinin 850 kilometre pedal çevirerek Makedonya'dan İstanbul'a geldiğini anlattı.

Aydın, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün milletin şanlı direnişi, kararlılığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle püskürtüldüğünü belirterek, "Milletimizin özellikle gençlerin, hain emellere karşı uyanık olması gerekiyor. İnanıyorum ki son süreçte yaşadığımız olaylar bu yürüyüşün, bu bilinçlenmenin, tarihine, kültürüne ve medeniyetine sahip çıkmanın refleksinin devam edeceğini gösteriyor." diye konuştu.

Daim Muharem de Makedonya'dan pazar günü 15 Temmuz şehitlerini anmak üzere yola çıktıklarını ve dün İstanbul'a ulaştıklarını ifade etti.

Anıtı ziyaret ettiğinde duygulandığını dile getiren Muharrem, "15 Temmuz şehitleri ve Abdullah Tayyip Olçok'u nasıl anabileceğimi düşününce aklıma bisikletim geldi ve onlar için pedal çevirmek istedim." dedi.

Makedon bisikletçiler, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın ardından Abdullah Tayyip Olçok'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.