Makbule Efe şehadetinin 99. yılında anıldı
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Makbule Efe şehadetinin 99. yılında anıldı

Makbule Efe şehadetinin 99. yılında anıldı
Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın - Haberler | Güncel

Sındırgı ilçesinde Kuvayımilliye kahramanlarından Gördesli Şehit Makbule Efe için şehadetinin 99. yılı dolayısıyla anma etkinliği yapıldı.

Sındırgı ilçesinde Kuvayımilliye kahramanlarından Gördesli Şehit Makbule Efe için şehadetinin 99. yılı dolayısıyla anma etkinliği yapıldı.

Sındırgı ilçe mezarlığında Yunan kuvvetlerine karşı savaşan İbrahim Ethem Akıncı'nın kabrinde başlayan program, Mücahit Makbule Efe'nin 1922 yılında şehit düştüğü Eğridere Mahallesi'nde mezarı başında devam devam etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Makbule Efe'nin kabrine gül bırakıldı.

Programa, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Gördes Belediye Başkan Vekili Ahmet Esen ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın

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