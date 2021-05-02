Makatı olmayan buzağı ameliyatla sağlığına kavuştu
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Makatı olmayan buzağı ameliyatla sağlığına kavuştu

Makatı olmayan buzağı ameliyatla sağlığına kavuştu
Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta makatı olmadan dünyaya gelen iki günlük 'Garip' adlı buzağı, ameliyatla sağlığına kavuştu.

ZONGULDAK'ta makatı olmadan dünyaya gelen iki günlük 'Garip' adlı buzağı, ameliyatla sağlığına kavuştu. Veteriner Önder Alkan, ender rastlanılan bu durumlarda erken müdahale olmadığında hayvanların acı çekerek öldüğünü söyledi. 

Düzce'de Muhammet Çakmak'a ait inek iki gün önce doğum yaptı. Çakmak, 'Garip' adını verdiği buzağın makatının olmadığını tespit etti. Garip, tedavisi için Zonguldak'ta bulunan veteriner kliniğine götürüldü. Ameliyat edilen buzağının kapalı olan makatı açıldı. Veteriner hekim Önder Alkan, yeni doğan buzağılarda ender rastlanan bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi. Bazı yerlerde bu şekilde doğan buzağıların sahipleri tarafından tedavisi olmadığı düşünülerek telef edildiğini anlatan Alkan, "Bu çok sık görülen bir vaka değil. Bunun tek tedavisi normal kanaldan girip bağırsakları dışarı geçirip tekrar dışarıya dikmek. Başarılı bir ameliyat oldu. Ender görülen bir vaka. Bilinç olmayan yerlerde bu buzağılar telef ediliyor. Bir iki gün içerisinde bu anlaşılamazsa içerde bağırsaklar patlıyor ve hayvan zehirlenerek acı bir şekilde ölüyor. Bu durumlara dikkat etmek gerekiyor. Yeni doğan buzağılarda kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.  


Makatı olmayan buzağı ameliyatla sağlığına kavuştu
Makatı olmayan buzağı ameliyatla sağlığına kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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