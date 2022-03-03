OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Makasla kesti, çöp kovalarını böyle çalmaya kalkıştı

Bursa'da elinde demir makasla direğe bağlı olan çöp kovalarını çalan şüpheli kameralara yakalandı

BURSA - Bursa'da zincir ile aydınlatma direğine bağlı olan çöp kovalarını demir makasla çalmaya çalışan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahalle sakinleri çalınmasını önlemek amacıyla zincir ile aydınlatma direğine bağladıkları çöp kovalarını şüpheli bir şahıs elindeki demir makasla zinciri keserek çalmaya çalıştı. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri şüpheliyi cep telefonuyla görüntüledi.