Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı

05.10.2020 22:02 | Son Güncelleme: 05.10.2020 22:31
Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı

Bolu'da, makam odasında bir kadınla görüntülü cinsel içerikli sohbet ettiği sırada mastürbasyon yapan Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, görevden alındı.

Bolu'da, Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, makamında bir kadınla görüntülü cinsel sohbet ettiği sırada mastürbasyon yaptığı görüntülerin yayılmasının ardından görevden alındı.

Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, makam odasında bir kadınla görüntülü görüştüğü sırada cinsel içerikli sohbet etti. Sinan Ay, karşısında kadın soyunurken mastürbasyon yaptı.

GÖRÜNTÜLER WHATSAPP GRUPLARINDA YAYILDI

İsmi öğrenilemeyen kadın, Sinan Ay'la cinsel içerikli sohbet ettiği görüntüleri kaydetti. Kayıt, belediye işçileri arasında yayılmaya başladı. Görüntüler, Whatsapp gruplarında yayıldı ve sendikanın genel merkezine kadar ulaştı.

GÖREVDEN ALINDI

Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi, kentte infial uyandıran görüntülerin ardından Sinan Ay'ı görevden aldı.

Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Seda Sayan Hülya Avşar Mahsun Kırmızıgül
Spor Can Bartu Tisserand Arda Turan Fırat Aydınus Steven Gerrard
Daha Fazla Beşiktaş Futbolcu Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 22:32:01. #1.15#
title