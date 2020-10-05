Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı

Bolu'da, makam odasında bir kadınla görüntülü cinsel içerikli sohbet ettiği sırada mastürbasyon yapan Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, görevden alındı.

Bolu'da, Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, makamında bir kadınla görüntülü cinsel sohbet ettiği sırada mastürbasyon yaptığı görüntülerin yayılmasının ardından görevden alındı.

Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, makam odasında bir kadınla görüntülü görüştüğü sırada cinsel içerikli sohbet etti. Sinan Ay, karşısında kadın soyunurken mastürbasyon yaptı.

GÖRÜNTÜLER WHATSAPP GRUPLARINDA YAYILDI

İsmi öğrenilemeyen kadın, Sinan Ay'la cinsel içerikli sohbet ettiği görüntüleri kaydetti. Kayıt, belediye işçileri arasında yayılmaya başladı. Görüntüler, Whatsapp gruplarında yayıldı ve sendikanın genel merkezine kadar ulaştı.

GÖREVDEN ALINDI

Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi, kentte infial uyandıran görüntülerin ardından Sinan Ay'ı görevden aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK