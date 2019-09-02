Makam aracı şehit oğluna gelin arabası oldu

02.09.2019 22:30

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın makam aracı, şehit oğlunun düğününde gelin arabası olarak kullanıldı.

Çatal, 1997 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit düşen Mehmet Şenel'in oğlu Yusuf Şenel'in düğününde makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti.

İlçede düzenlenen düğün töreniyle şehit oğlu Yusuf Şenel ile Bahar Şabanoğlu dünyaevine girdi. Törenin ardından Yusuf Şenel ve Bahar Şabanoğlu ile yakınları, şehit Mehmet Şenel'in mezarını ziyaret etti.

Taşköprü Şehit Aileleri Derneği Başkanı ve şehit Mehmet Şenel'in babası Bayram Şenel, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi.

Herkese teşekkür eden Şenel, "Sayın Başkanımız bizlere sahip çıktı. Beni arayıp 'Sayın kardeşim, ben yeğenime makam aracımı tahsis edeceğim uygun görüyorsan.' dedi. Ben de 'Siz böyle uygun gördükten sonra olur.' dedim. Başkanımız bizleri bu şekilde mutlu etti, gururlandırdı, neşemize neşe kattı. Bizleri bu güzel günde yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, mülki amirlerimize ve dostlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA