MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti

MAK Danışmanlık tarafından son yapılan anketin sonuçlarına göre, "Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı bloklarına bakış açınız hangisi olur?" sorusuna katılımcıların yanıtı yüzde 45 ile Millet İttifakı oldu. "Cumhur İttifakı'na oy veririm" diyenlerin oy oranı ise yüzde 42'de kaldı.