MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti

MAK Araştırma, 14 Ocak-26 Ocak tarihleri arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Ankette HDP ve MHP'nin baraj altı kaldığı görünürken İYİ Parti'nin oy oranındaki artış dikkat çekti. Kararsızların oy oranı ise seçim barajını aşıyor.

MAK araştırma şirketi 2021'in ilk anket sonuçlarını açıkladı. 'Ocak 2021 Türkiye Gündemi Araştırması' adıyla yayınlanan anket 2850 kişi ile yüz yüze yapıldı.

Ankette gazeteci ve siyasilere yapılan saldırılar da soruldu. Saldırıya ilişkin katılımcıların yüzde 28'i ülkenin yeniden kardeş kavgasına sürüklenmesinden endişe duyduğunu belirtirken yüzde 41'i ise "Münferit olaylar" olarak yorumladı.

HDP VE MHP BARAJ ALTINDA KALDI

"Yarın genel seçim olsa" başlığı altında hangi partiye oy verileceği de soruldu. AK Parti yüzde 32.2, CHP yüzde 22.5, İYİ Parti yüzde 12.3 oy alırken. HDP yüzde 8, MHP ise yüzde 7.7 oy ile baraj altında kaldı. Gelecek Partisi'nin yüzde 2.2, DEVA Partisi'nin ise yüzde 2 oy aldığı görüldü. Kararsızlar ise seçim barajını aşarak yüzde 10 çıktı.

İYİ PARTİ'DEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Kararsızların oylarının dağıtılmasıyla AK Parti 35.6'ya, CHP yüzde 24.9'a İYİ Parti yüzde 13.6'ya yükseldi. HDP yüzde 8.9, MHP ise yüzde 8.5 ile yine baraj altında gözüktü.

ERKEN SEÇİM İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 49

Seçmenin yüzde 49'u erken seçim yapılması görüşünü bildirirken, erken seçime gerek olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 41 olarak belirtildi. Seçmenin yüzde 10'u bu soruya yanıt vermekte kararsız kaldı.

HAYATINIZDAN NE KADAR MEMNUNSUNUZ?

"Bir bütün olarak düşünüldüğünde, hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?" sorusuna ise çoğunluk 'Memnun değilim' diye yanıt verdi. Bu oran CHP'de yüzde 73, İYİ Parti'de yüzde 54 çıkarken MHP'ye oy verenlerin yüzde 11'i, AK Partililerin yüzde 14'ü hayatından memnun olmadığını söyledi. AK Parti ve MHP'lilerin yüzde 20'si bu soruya yanıt vermedi.

BİDEN DÖNEMİNDE ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Joe Biden döneminde ABD ile ilişkilerin nasıl olacağı konusundaki sorulara da yanıt veren katılımcıların yüzde 46'sı "Türkiye'nin aleyhine olumsuz gelişmeler olur" dedi.