Majlinda Kelmendi kimdir? Majlinda Kelmendi kaç yaşında? Majlinda Kelmendi hangi takımlarda oynadı?

2016 yılında kazandığı tarihi Olimpiyat altın madalyasını kazanan Majlinda Kelmendi kimdir? Majlinda Kelmendi kaç yaşında, boy ve kilosu nedir? Majlinda Kelmendi hangi takımlarda oynadı?

Kadın judo için önemli isim olan Majlinda Kelmendi, birçok başarıya imza attı. Peki, Majlinda Kelmendi kimdir? Majlinda Kelmendi kaç yaşında? Majlinda Kelmendi hangi takımlarda oynadı?

MAJLINDA KELMENDI KİMDİR?

Majlinda Ismet Kelmendi, 9 Mayıs 1991, Kosovalı-Arnavut judocu. Üç kez Avrupa, iki kez dünya şampiyonluğu kazanmıştır.52 kg ağırlık kategorisinde yarışmaktadır. 2014 yılında, Majlinda IJF Kadınlar Prestij Dünya Sıralaması Listesinde zirvede yer aldı ve Kosova cumhurbaşkanı Atifete Jahjaga tarafından "Başkanlık Madalyası" ile onurlandırıldı. 7 Ağustos 2016'da Rio de Janeiro'daki kadınlar 52 kg kategorisinde altın madalya kazanarak Olimpiyat Oyunları'nda bir madalya kazanan ilk Kosovalı sporcu oldu. 2012'de Arnavutluk'u temsil etti, ancak madalya kazanamadı.

MAJLINDA KELMENDI BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1,63

Kilo: 52

MAJLINDA KELMENDI MİLLİ TAKIM

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Birleşmiş Milletler'in direnişinden dolayı, Kelmendi 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Kosova'yı temsil edemedi ve Kosovalıların çoğunluğu etnik Arnavut olduğu için Arnavutluk'u temsil etmeyi tercih etti. Ekim 2014'te, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Kosova Olimpiyat Komitesini geçici olarak tanıdı ve 9 Aralık 2014'te tam üyeliği verdi. Kosova'nın Olimpiyatlarda ilk kez yer aldığı Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyatları'na katıldı. Kelmendi, Rio'daki açılış töreninin Milletler Geçit Töreni'nde Kosova'nın bayrak taşıyıcısıydı. Bu maçlardaki altın madalyası, Kosova'nın ilk Olimpiyat madalyasıydı. Ayrıca Arnavutluk vatandaşıdır ve bir Arnavut pasaportu vardır.