MAHSUR KALAN OĞLAĞI AFAD EKİPLERİ KURTARDI - Haberler
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MAHSUR KALAN OĞLAĞI AFAD EKİPLERİ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de, düştüğü kayalıkların 6 metrelik dehlizinde mahsur kalan oğlak, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

ALTUNHİSAR, NİĞDE (DHA) - NİĞDE'de, düştüğü kayalıkların 6 metrelik dehlizinde mahsur kalan oğlak, Afad ekiplerince kurtarıldı.

Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyünde çobanlık yapan Ferdi Koçyiğit, sürüdeki bir oğlağın 6 metre yükseklikten kayalıklara düşerek dehlizde mahsur kalması üzerine durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, oğlağı bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Kayayı delerek dehlizin girişini genişlen ekipler, 6 metre inerek oğlağı bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan oğlak, çoban Ferdi Koçyiğit'e teslim edildi.

MAHSUR KALAN OĞLAĞI AFAD EKİPLERİ KURTARDI

MAHSUR KALAN OĞLAĞI AFAD EKİPLERİ KURTARDI

MAHSUR KALAN OĞLAĞI AFAD EKİPLERİ KURTARDI

MAHSUR KALAN OĞLAĞI AFAD EKİPLERİ KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: MAHSUR KALAN OĞLAĞI AFAD EKİPLERİ KURTARDI - Haberler
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