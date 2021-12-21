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Mahsur kalan arıza ekibi kurtarıldı

Mahsur kalan arıza ekibi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sivas ili Zara ilçesine bağlı Dipsizgöl köyünde mahsur kalan arıza onarım ekibi iş makinesi yardımı ile kurtarıldı.

SİVAS (İHA) - Sivas ili Zara ilçesine bağlı Dipsizgöl köyünde mahsur kalan arıza onarım ekibi iş makinesi yardımı ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre enerji hatlarında oluşan arızayı gidermek için Sivas ili Zara ilçesine bağlı Dipsizgöl köyüne giden ÇEDAŞ ekiplerin bulunduğu kar aracı, yoğun kar yağışı ve tipinin etkisi ile yoldan çıkarak kara saplandı. Mahsur kalan ekip ilçe özel idaresi ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı. - SİVAS

Mahsur kalan arıza ekibi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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