Mahsun Kırmızıgül'ün Eşi Ece Binay, Yarım Milyonluk Yüzüğünü Lokantada Unuttu

Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay, geçen hafta akşam yemeği için Göktürk'te bulunan bir balıkçıya gitti. Ancak bu keyif Binay'ın yüzüğünü unutmasıyla az kalsın pahalıya mal oluyordu.

YARIM MİLYONLUK YÜZÜĞÜ UNUTTU

Binay, yaklaşık yarım milyon lira değerindeki tektaşını ellerini yıkadığı lavabonun yanında unutup çıktı. Mekan çalışanları, buldukları yüzüğü restoranın kasasına kaldırdı. Ertesi gün telaşla yüzüğünü aramaya gelen Binay'a tektaşın şekli ve nerede unutmuş olabileceği soruldu. Yanıtlarıyla çalışanları ikna eden Ece Binay, servet değerindeki yüzüğüne kavuşup rahat bir nefes aldı.