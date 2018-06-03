Mahsun Kırmızıgül'ün Eşi Ece Binay, Yarım Milyonluk Yüzüğünü Lokantada Unuttu
Mahsun Kırmızıgül ile eşi Ece Binay, geçen akşam Göktürk'teki bir restoranda yemek yedi. Ellerini yıkamak için lavaboya giden Binay, servet değerindeki yüzüğünü lavaboda unuttu.
Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay, geçen hafta akşam yemeği için Göktürk'te bulunan bir balıkçıya gitti. Ancak bu keyif Binay'ın yüzüğünü unutmasıyla az kalsın pahalıya mal oluyordu.
YARIM MİLYONLUK YÜZÜĞÜ UNUTTU
Binay, yaklaşık yarım milyon lira değerindeki tektaşını ellerini yıkadığı lavabonun yanında unutup çıktı. Mekan çalışanları, buldukları yüzüğü restoranın kasasına kaldırdı. Ertesi gün telaşla yüzüğünü aramaya gelen Binay'a tektaşın şekli ve nerede unutmuş olabileceği soruldu. Yanıtlarıyla çalışanları ikna eden Ece Binay, servet değerindeki yüzüğüne kavuşup rahat bir nefes aldı.
YORUMLAR (19)
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BAKINIZ 24 HAZİRANDADA CUMHUR İTTİFAKINI KİM DESDEKLİCEKMİŞ İSMAİL AĞA GURUBU HA BU EKSİK Tİ BİRİLERİ YAŞIYOR OKYANUS ÖTESİNDE BİZİDE 15 TEMMUZU YAŞAMAK DÜŞDÜ ŞİMDİDE AĞA TAKIYOR KANCAYI CUMHURU ODA ÇOKKK İYİLER NAMAZINDA NİYAZINDA DİYE ÖVECEKLER ORDA BURDA EY ALLAHIM BU TÜRKİYE DAHA NELER GÖRECE K YAŞAYACAK OYSA HER PARTİ ADİL SEÇİM POROGANDSINI YAPSADA DAHA HOŞ OLMAZMI ÖNCE PARTİLİLER BİRBİRNİ YİYOR /24 HAZİRA SONRASINI BİLEN VARMIARAMIZDA ALLAH TÜRKİYEYİ KORUSUN HERBELADANCevap Yaz Yayından Kaldır
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ZENGİNİN MALI ZÜĞÜRTÜN ÇENESİNİ YORARMIŞ. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Helal mal geri gelir gerçi bu ortamlarda kımin eli kimin cebin de olduğun dan alan zor getrir ..bu ortamlar zengin paralı ortam alan götürür diye düşünüyorum.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Bu devirde böyle calisan durust insanlar bulmak kolay degil orada calisanlarinin kimbilir kac yillik maaslari Helal olsun ama Insallah Mahsun Kirmizigul de bu yapilani görurCevap Yaz 3 Yayından KaldırADİMİ YAZMİSİM DAHADA YAZABİLİRİM!: He görür ..pinti herif4 1 Yayından Kaldır