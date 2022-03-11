Mahmutbey TEM Otoyolu'ndaki kar yağışı havadan görüntülendi - Haberler

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Mahmutbey TEM Otoyolu'ndaki kar yağışı havadan görüntülendi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Mahmutbey TEM Otoyolu'ndaki kar yağışı havadan görüntülendi

Kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii havadan görüntülendi.

İSTANBUL (DHA) - Kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii havadan görüntülendi.

İstanbul'da meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı kar yağışı dünden itibaren etkisini giderek artırdı. Birçok ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı sabahın ilk saatlerinde trafiği de olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii havadan görüntülendi.


Mahmutbey TEM Otoyolu'ndaki kar yağışı havadan görüntülendi

Mahmutbey TEM Otoyolu'ndaki kar yağışı havadan görüntülendi

Mahmutbey TEM Otoyolu'ndaki kar yağışı havadan görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu, Mahmutbey, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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