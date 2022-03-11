Mahmutbey TEM Otoyolu'ndaki kar yağışı havadan görüntülendi

İSTANBUL (DHA) - Kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii havadan görüntülendi.

İstanbul'da meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı kar yağışı dünden itibaren etkisini giderek artırdı. Birçok ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı sabahın ilk saatlerinde trafiği de olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii havadan görüntülendi.