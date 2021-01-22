Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer 40 kilo verdi
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Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer 40 kilo verdi

22.01.2021 07:36 | Son Güncelleme: 22.01.2021 07:41
Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer 40 kilo verdi

Daha önce "Lahmacun ve halaya bayılırım. Bunlar kıroluksa, en az babam kadar kıroyum" açıklamasıyla gündeme gelen Gizem Tuncer, şimdilerde ise fiziksel değişimiyle adından söz ettiriyor.

Daha önce "Lahmacun ve halaya bayılırım. Bunlar kıroluksa, en az babam kadar kıroyum" açıklamasıyla gündeme gelen Gizem Tuncer, şimdilerde ise fiziksel değişimiyle adından söz ettiriyor.

90 kilodan 50'ye düşen Tuncer, yeni görüntüsünden mutlu: "Tabu'yu dinleyen herkes, şarkıda yer alan 'hoppala' ifadesini bendeki sıra dışı değişim için kullanacak."

Kaynak: Hürriyet

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