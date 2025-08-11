Mahmut Orhan ne yaptı, konseri neden iptal edildi?

Elektronik müzik sahnesinde Türkiye'yi dünyaya tanıtan DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, bu kez müziğiyle değil, sahnede yaptığı bir el hareketiyle gündeme geldi. Peki, Mahmut Orhan ne yaptı, konseri neden iptal edildi?

MAHMUT ORHAN KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, Zürih'teki bir festivalde sahneden yaptığı Bozkurt işareti nedeniyle İsviçre'de "aşırı sağ simge" tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Olayın ardından sanatçının ülkedeki tüm konserlerinin iptal edildiği öne sürüldü. Orhan'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Ünlü isim, İsviçre'nin Zürih kentinde katıldığı bir festivalde sahneden seyircilere Bozkurt işareti yaptı. Ancak bu jest, İsviçre makamları tarafından "aşırı sağ simge" olarak değerlendirildi.

Yaşananların ardından, organizatörler Mahmut Orhan'ın ülkedeki tüm konserlerini iptal etme kararı aldı. İsviçre basınında yer alan haberlerde, söz konusu el hareketinin ülkede yasaklı semboller arasında olduğu ve kamuya açık alanlarda kullanılmasının tepki çektiği belirtildi.

Mahmut Orhan cephesinden ise şu ana kadar konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

