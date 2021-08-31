Mahmut Kırmızıgül ileTara de Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi
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Mahmut Kırmızıgül ileTara de Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi

Mahmut Kırmızıgül ileTara de Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sibel Can, konserinin ikinci yarısında rap dünyasının sevilen ismi Murda ile birlikte "Aya" şarkısını söyledi.

Sibel Can, konserinin ikinci yarısında rap dünyasının sevilen ismi Murda ile birlikte "Aya" şarkısını söyledi. Sanatçı, klibi YouTube'da 200 milyona yakın izlenen şarkıda Murda'ya sesi ve dansıyla eşlik etti.

Murda, performansının sonunda "Karşınızda çok heyecanlandım" diyerek Sibel Can'ın önünde eğildi. Can da rap'çiye "Aya şarkısını sürekli dinliyorum. Bir sonraki çalışmamızda birlikte bir şeyler yapalım" dedi.

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül konsere Tara de Vries ile geldi. Çift, ilk kez görüntülendi.

Kaynak: Hürriyet

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Mahmut Kırmızıgül ileTara de Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi - Haberler Magazin
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