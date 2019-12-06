Mahler Oda Orkestrası ile zamanda yolculuk

06.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:30

Mahler Oda Orkestrası, "İstanbul'dan Berlin'e Avrupa'nın Sesleri" turnesiyle İstanbul'a geliyor

Orkestra, klasik müziğe getirdiği yeni solukla Haydn'dan Ligeti ve Martinu'ya uzanan bir repertuvarla dinleyicilerini yüzyıllar arasında bir yolculuğa çıkaracak. Geçen yüzyılın önemli bestecileri arasında sayılan ve 2006 yılında kaybettiğimiz Macar müzisyen György Ligeti, solo korno ve orkestra için bestelediği eseri "Hamburg Konçertosu" ile repertuvarda yer alıyor. Ligeti, Stanley Kubrick'in kült bilimkurgu filmi 2001: Uzay Yolu Macerası'nın film müziklerine de imza atmıştı.

Alman piyanist Holger Groschopp, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın solo kornisti Stefan Dohr, timpanist Matthias Kelemen'in solist olarak yer alacağı konserde, orkestranın şefliğini Londra Senfoni Orkestrası'nın daimi konuk orkestra şefi François-Xavier Roth üstlenecek.

Joseph Haydn, György Ligeti ve Bohuslav Martinu'nun eserlerinden oluşan program için şef Roth, İstanbul izleyicisini nasıl bir konser deneyimi beklediğini şöyle anlatıyor: "Bu konserde çalınacak eserler iki yüzyıl arasında farklı dönemlerde yaşayan ve dolayısıyla birbirlerini tanımayan bu bestecilerle bir diyalog kurmamıza imkân tanıyacak."

Kaynak: Bültenler