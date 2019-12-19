Mahlep dikiliyor, kiraza dönüşüyor

19.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:56

Talas Belediyesi ilçenin çeşitli bölgelerine mahlep ağacı dikiyor. Dikilen ağaçlar, bir müddet sonra aşılanarak vişne ve kiraz ağacına dönüştürülecek.



İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Örencik'te 800, Çatakdere'de bin 700 ve Ali Dağı'nda 1.000 olmak üzere toplam 3 bin 500 adet mahlep ağacı dikildi.



40 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU



Talas Belediyesi, ilçenin daha yeşil bir görünüm kazanması için bir yandan başta Ali Dağı olmak üzere Talas'ın dört bir yanına çam, çınar, akasya gibi çeşitli cinslerde fidanlar dikerken bir yandan da meyve ağacı dikimi gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Ali Dağı'na kayısı, erik, kiraz, şeftali vs. gibi çok çeşitli cinslerde 1.500 adet meyve ağacı dikildi. Buna ilave olarak da 3 bin 500 adet mahlep dikilerek kiraz ve vişneye dönüştürülecek. Başkan Mustafa Yalçın'ın büyük önem verdiği ağaç dikim çalışmaları kapsamında son 8 ayda yaklaşık 40 bin fidan dikimi yapıldı.



MAHLEP AĞACI



Ülkemizde birçok bölgede sulama, gübre ve ilaca ihtiyaç duymadan kendiliğinden yetişen, Osmanlı döneminde oldukça sık kullanılan fakat günümüzde eskisi kadar önem verilemeyen mahlep ağacı, hem kendisi hem de meyvesi faydalı değerli bir bitki. Günümüzde daha çok yaygın olarak mahlep ağacına kiraz ve vişne aşılanıyor.



Bugün ilaç, kozmetik, gıda, boya ve mobilya sektörü, mahlep ağacından ve meyvesinden faydalanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA