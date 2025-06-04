Mahkumlar ne zaman tahliye edilecek? 19 bin 800 mahkum tahliye olacak!

Mahkumlar ne zaman tahliye edilecek? 19 bin 800 mahkum tahliye olacak!
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Adalet sisteminde önemli değişiklikler getiren 10. Yargı Paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile birlikte "Mahkumların tahliyesi ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

19 bin 800 mahkumun tahliye edilmesini sağlayacak infaz düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. 10. Yargı Paketi olarak bilinen bu düzenleme ile birlikte özellikle mükerrer suçlardan ceza alanlar da dahil olmak üzere birçok mahkuma şartlı salıverme imkânı tanınıyor. Böylece "19 bin 800 mahkum tahliye olacak mı?" sorusu, yasanın kabul edilmesiyle birlikte resmiyet kazandı. Peki, Mahkumların tahliyesi ne zaman?

19 BİN 800 MAHKUM TAHLİYE OLACAK

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen 10. Yargı Paketi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler içeriyor. Düzenleme, özellikle mükerrer suç işleyen hükümlüler için şartlı tahliye imkanını genişletiyor.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, yasal düzenlemenin bugün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Bu adımın ardından Adalet Bakanlığı yönetmeliği aynı gün içerisinde tüm ceza infaz kurumlarına gönderilecek.

Mahkumlar ne zaman tahliye edilecek? 19 bin 800 mahkum tahliye olacak!

MAHKUMLAR NE ZAMAN TAHLİYE EDİLECEK?

Tahliyeler Resmi Gazete kararı sonrası aynı gün başlayacak. İlk etapta, şartları karşılayan yaklaşık 19 bin 800 mahkum tahliye edilecek. Cezaevlerinde bulunan bu kişilere tahliye evrakları cezaevi yönetimi tarafından hızla tebliğ edilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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