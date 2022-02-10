Mahkum son bölüm izle! FOX TV Mahkum 9. bölüm full HD izle! Mahkum 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölümde neler olacak?

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Mahkum dizisi 9. bölümü yayınlandı. FOX TV Mahkum 9. bölüm izleyemeyenler Mahkum son bölüm izle! FOX TV Mahkum 9. bölüm izle! Mahkum son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Mahkum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölümde neler olacak haberimizde...

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı hamlesiyle Fırat'a büyük bir darbe vuran Barış, artık yok edecek kadar zarar verdiğinin farkındadır. Bundan sonra Barış ne isterse o olacaktır. Ama gizemli ve yaralı yüz, Barış'ı köşeye sıkıştırmaya devam eder. Kurtuluşun tek yolu bu adamın sırrını çözmekten geçer. Ancak hiç beklemediği anda büyük bir yol ayrımında bulur kendini.

Kızını Barış'a bırakmak zorunda kalan Fırat, oyunun kurallarını değiştirmeye karar verir. Dört duvar arasında eli kolu bağlı kalıp, bu savaşı sürdüremeyecektir. Büyük firar planının ilk adımını atmaya karar verir.

Hayatını ortaya koyacağı bu planda başarılı olabilecek midir?

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE!

MAHKUM 9. BÖLÜM İZLE

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

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