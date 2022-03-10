Mahkum oyuncuları kimler? Mahkum dizisi oyuncu kadrosu! Fox TV Mahkum dizisi oyuncularının isimleri nelerdir?
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Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte, Mahkum oyuncuları kimler? Mahkum dizisi oyuncu kadrosu! Fox TV Mahkum dizisi oyuncularının isimleri nelerdir? merak ediliyor. Peki, Mahkum oyuncu kadrosunda kimler var? Başrol oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum oyuncuları kimler? Mahkum dizisi oyuncu kadrosu! Fox TV Mahkum dizisi oyuncularının isimleri nelerdir?
Mahkum her Perşembe saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.
İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut
İsmail Hacıoğlu : Barış Yesari
Seray Kaya : Avukat Cemre Uysal
Melike İpek Yalova : Büge Yesari
Hayal Köseoğlu : Sasha
Hakan Salınmış : Beybaba (İsmet Hamdi İrdal)
Nihal Koldaş : Tomris Yesari
Mehmet Ulay : Zahit Yesari
Hakan Karsak : Hacı Alagöz
Anıl İlter : Tahir Terzi
Tugay Mercan : Paşa
Muharrem Türkseven : Kanber
Bülent Seyran : Cezaevi Müdürü Yurdaer
Bülent Düzgünoğlu : Başsavcı Erol
Furkan Kalabalık : Bekir
Burcu Cavrar : Ceyda
Alara Bozbey : Zeynep Bulut
Gürberk Polat : Eren
Murat Şahan : Gardiyan Mücahit
Gülçin Hatıhan : Nazan
Talat Bulut : Sinyor
Ramiz Mullamusa : Ali Karataş
Emre Özcan : Rafi
Alya Sude Mazak : Nazlı Bulut
İlker Yağız Uysal : Zahit Can Yesari