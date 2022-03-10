Mahkum oyuncuları kimler? Mahkum dizisi oyuncu kadrosu! Fox TV Mahkum dizisi oyuncularının isimleri nelerdir? - Haberler

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Mahkum oyuncuları kimler? Mahkum dizisi oyuncu kadrosu! Fox TV Mahkum dizisi oyuncularının isimleri nelerdir?

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Mahkum oyuncuları kimler? Mahkum dizisi oyuncu kadrosu! Fox TV Mahkum dizisi oyuncularının isimleri nelerdir?

Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte, Mahkum oyuncuları kimler? Mahkum dizisi oyuncu kadrosu! Fox TV Mahkum dizisi oyuncularının isimleri nelerdir? merak ediliyor. Peki, Mahkum oyuncu kadrosunda kimler var? Başrol oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum oyuncuları kimler? Mahkum dizisi oyuncu kadrosu! Fox TV Mahkum dizisi oyuncularının isimleri nelerdir?

Mahkum her Perşembe saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

Mahkum oyuncuları kimler? Mahkum dizisi oyuncu kadrosu! Fox TV Mahkum dizisi oyuncularının isimleri nelerdir?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

İsmail Hacıoğlu : Barış Yesari

Seray Kaya : Avukat Cemre Uysal

Melike İpek Yalova : Büge Yesari

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Salınmış : Beybaba (İsmet Hamdi İrdal)

Nihal Koldaş : Tomris Yesari

Mehmet Ulay : Zahit Yesari

Hakan Karsak : Hacı Alagöz

Anıl İlter : Tahir Terzi

Tugay Mercan : Paşa

Muharrem Türkseven : Kanber

Bülent Seyran : Cezaevi Müdürü Yurdaer

Bülent Düzgünoğlu : Başsavcı Erol

Furkan Kalabalık : Bekir

Burcu Cavrar : Ceyda

Alara Bozbey : Zeynep Bulut

Gürberk Polat : Eren

Murat Şahan : Gardiyan Mücahit

Gülçin Hatıhan : Nazan

Talat Bulut : Sinyor

Ramiz Mullamusa : Ali Karataş

Emre Özcan : Rafi

Alya Sude Mazak : Nazlı Bulut

İlker Yağız Uysal : Zahit Can Yesari

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