Mahkum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mahkum dizisi hangi günler yayınlanıyor? Salı mı Perşembe mi? Yeni bölümleri hangi gün?
Fox TV'nin yeni dizisi Mahkum bugün ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Fakat fragmanda yer alan bilgiye göre dizinin ilk hafta 2 yeni bölümü yayınlanacak. Bunun ardından izleyiciler, Mahkum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mahkum dizisi hangi günler yayınlanıyor? Salı mı Perşembe mi? merak etti. İşte detaylar...
Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum dizisi hangi gün yayınlanacak? Mahkum ne zaman? Mahkum dizisi yeni bölümleri hangi gün? Mahkum dizisinin yeni bölümü Salı günü mü yoksa Perşembe günü mü yayınlanıyor?
"Mahkum İlk Bölümüyle 14 Aralık Salı, İkinci Bölümüyle 16 Aralık Perşembe, Yeni Bölümleriyle Her Perşembe Akşamı FOX'ta!"
Mahkum dizisi her Perşembe saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanacak. Dizinin ilk bölümü 14 Aralık Salı günü ekranlara gelse de bundan sonraki tüm yeni bölümleri Perşembe günleri yayınlanacaktır.
İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut
Elçin Sangu
İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari
Seray Kaya
Melike İpek Yalova : Büge
Hayal Köseoğlu : Sasha
Hakan Karsak
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