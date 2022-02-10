Mahkum Kamber kimdir? Muharrem Türkseven kimdir, kaç yaşında, nereli? Mahkum roman Kamber gerçek adı nedir? Muharrem Türkseven dizileri ve filmleri

Mahkum Kamber kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni dizi Mahkum'un her bölümü büyük beğeni topluyor. Dizinin büyük ses uyandırmasının ardından araştırılan konular arasında oyuncuları da yerini aldı. Mahkum Kamber gerçek adı nedir? Muharrem Türkseven kimdir? Muharrem Türkseven kaç yaşında, dizileri, filmleri neler?

MAHKUM KAMBER KİMDİR?

Mahkum dizisinde Savcı Fırat Bulut'un koğuşunda yer alan isimlerden biri olan Kamber'i Muharrem Türkseven canlandırmaktadır.

MUHARREM TÜRKSEVEN KİMDİR?

Muharrem Türkseven 26 Mayıs 1989 tarihinde Çanakkale'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirenTürkseven, kariyerine oyunculuk sektöründe devam etti. İstanbul'a taşınan oyuncu, 2008 yılı itibariyle profesyonel anlamda oyunculuk sektörüne adımını atmıştır. İlk olarak Kurtlar Vadisi adlı diziyle kameralar karşısına geçen Türkseven ardından İstanbullu Gelin adlı dizide Nazif karakteri olarak yer almıştır.

2007- Kurtlar Vadisi Pusu

2011- İnsan Aldandı

2012-Nizama Adanmış Ruhlar

2014- Sungurlar

2017- İstanbullu Gelin

2019- Benim Adım Melek

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