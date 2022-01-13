Mahkum Ferda kimdir? Mahkum dizisi Ferda (Ece İrtem) kimdir, kaç yaşında? Ece İrtem'in dizileri nelerdir? Hayatı ve biyografisi!
Ekranların yeni başlayan Mahkum dizisinin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Ferda oldu. Peki, Mahkum Ferda kimdir? Mahkum dizisi Ferda (Ece İrtem) kimdir, kaç yaşında? Ece İrtem'in dizileri nelerdir? Hayatı ve biyografisi! Mahkum Ferda kimdir, kaç yaşında, gerçek adı nedir, aslen nerelidir? Detaylar sizlerle...
Mahkum Sasha kimdir? Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum Ferda kimdir? Mahkum dizisi Ferda (Ece İrtem) kimdir, kaç yaşında? Ece İrtem'in dizileri nelerdir? Hayatı ve biyografisi!
Mahkum dizisinde Ferda karakterini "Ece İrtem" canlandırıyor. Dizide Ferda, Savaş'ın yasa dışı işlerini yapan yardımcısı rolündedir.
Ece İrtem, 5 Ocak 1991 Sivas doğumludur. Yaşar Üniversitesi mezunu Ece İrtem buradan 3. lükle mezun olmuştur. Okul yaşamında birçok değerli sanatçılarla çalışmıştır.
Ece İrtem ilk olarak 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde oynadı. Ardından birçok kaliteli yapımlarda rol alan Ece İrtem şimdilerde Fox TV'de yayınlanan Mahkum dizisinde Ferda karakterini canlandırıyor. Ece İrtem, 1.70 metre boyunda, 53 kg ve Oğlak burcudur.
Mahkum (Ferda, 2021-2022)
Zengo (Menkıbe, 2020)
Bay Yanlış (Gizem Sezer, 2020)
Yeni Gelin (Afet Bozok, 2017-2018)
Payitaht Abdülhamid (Robina, 2018)
Kertenkele Yeniden Doğuş (Nurhayat, 2016)
Paramparça (2015)
Şeref Meselesi (2014)
O Hayat Benim (2014)
Kaçak Gelinler (2014)
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