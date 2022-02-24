Mahkum Eren kimdir? Gürberk Polat kimdir, kaç yaşında, nereli? Mahkum roman Eren gerçek adı nedir? Gürberk Polat dizileri ve filmleri

Mahkum Eren kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni dizi Mahkum'un her bölümü büyük beğeni topluyor. Dizinin büyük ses uyandırmasının ardından araştırılan konular arasında oyuncuları da yerini aldı. Mahkum Eren gerçek adı nedir? Gürberk Polatkimdir? Gürberk Polatkaç yaşında, dizileri, filmleri neler?

MAHKUM EREN KİMDİR?

Mahkum dizisinde Savcı Fırat Bulut'un koğuşunda yer alan isimlerden biri olan Eren'i Gürberk Polatcanlandırmaktadır.

GÜRBERK POLAT KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelen Gürberk Polat, Geleceğin Starı yarışmasında erkekler dalındabirinciliği kazanmıştı. Oyunculuğa 2019 yılında Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alarak başladı. 2020 yılında Babil dizisindeMert karakterini canlandırdı. 2021'de Kahraman Babam ve Mahkum dizilerinin kadrosunda yer aldı. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Mahkum (Fırat'ın hapishanedeki yakın arkadaşı, TV Dizisi 2021)

Kahraman Babam (Murat, TV Dizisi 2021)

Kimya (Sinema Filmi 2021)

I am the Sea/Ben birDenizim (Sinema Filmi 2020)

Babil (Mert, TV Dizisi 2020)

Kırk Yalan (Trafik Polisi, Sinema Filmi 2020)

Benim Tatlı Yalanım (TV Dizisi 2019)

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