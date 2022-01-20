Mahkum dizisinin orjinali nedir? Mahkum uyarlama mı, nerede çekilmiştir?

FOX ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Mahkum dizis ilk tanıtımıyla kısa sürede büyük beğeni topladı. Konusuyla dikkat çeken yapım hakkında FOX Mahkum uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Mahkum dizisi nerede çekildi? sorusu çok merak edildi. Hapishaneye atılan ve cinayet ile suçlanan Savcı için idam kararı çıkar. Bu karar sonrası kendisinin suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışan Savcı'nın hikayesini konu alan Mahkum yakında FOX'ta!

Mahkum dizisinin orjinali nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mahkum, geçici bir hafıza kaybı geçiren Savcı'nın yaşadıkları konu alınıyor. Mahkum dizisi yeni bölümleri ile her hafta Perşembe akşamları ekrana geliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk oturuyor, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Peki, Mahkum hangi diziden uyarlama? İşte Mahkum oyuncuları ve konusu

MAHKUM DİZİSİNİN ORİJİNALİ NEDİR?

Mahkum dizisi, ilk bölümü ile 14 Aralık Salı akşamı FOX TV ekranlarında yayın hayatına başladı. ... Innocent Defendant dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum'un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.

MAHKUM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İstanbul'da devam eden dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

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