Mahkum canlı izle! Fox TV Mahkum 4. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölümde neler olacak?
Fox TV'nin yeni dizisi Mahkum bugün 4. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte, Mahkum canlı izle! Fox TV Mahkum 4. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölümde neler olacak? aratması yapılıyor. Mahkum dizisi canlı izle! Mahkum full HD izleme linki var mı? Mahkum yeni bölüm canlı seyret!
Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum canlı izle! Fox TV Mahkum 4. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölümde neler olacak? Mahkum dizisi 4. bölüm izle!
Mahkum her Perşembe günü Fox TV'de saat 20:00'da ekranlara geliyor.
"Yalnız değilsin Savcı. Bütün insanlar mahkum. Kimi özgürlüğe, kimi köleliğe…"
Hücre duvarına kazıdığı ipuçlarının peşinde olan Fırat, Hacı'yı köşe bucak arar. İpuçlarını vermeye kolay kolay niyetli olmayan Hacı, Fırat'ı büyük riske sokacak isteklerin peşindedir. Fırat bir yandan ipuçlarını kovalarken diğer tarafta Cemre, davanın seyrini değiştirecek bir hamle yapar. Yeniden olay yeri canlandırma için savcılığı büyük baskı altına almıştır.
Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli kadın Ferda, Barış'ın hayatını allak bullak eder. Zarfları kimin yolladığını çözmeye çalışırken, bir de bu kadının ortaya çıkması Barış'ı iyiden iyiye köşeye sıkıştırır. Yoksa o zarfları yollayan Ferda mıdır? Barış, Sasha'nın da yardımıyla bu çok bilinmeyenli denklemi çözme mücadelesine girişir…
Cinayet günü verdiği ifadeyi okuyan Fırat, deliye döner. Suçunu kabullendiği anda Cemre'nin sorduğu sorularla, yeni bir açmazın içinde bulur kendini. Soruşturmayı derinleştirip detayların peşine takılan Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir'in karşısına çıkar. Savaş Yesari rolünü başarılı şekilde sürdüren Barış, babasının talimatı ile yeni bir sınavla karşı karşıya kalır. Eskrim sporunda başarılı olan Savaş'ın yerine, bir şampiyonla karşı karşıya gelecektir. Gösteriye hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.
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