Mahkum 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 2. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 2. bölümde neler olacak?
Ekranların beğenilen dizisi Mahkum bugün 1. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin 1. bölümünün ardından izleyiciler, Mahkum 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 2. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 2. bölümde neler olacak? merak etti. Peki, Mahkum dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 2. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 2. bölümde neler olacak?
Mahkum dizisinin 2. bölüm fragmanı 1. bölümle birlikte yayınlandı. Yani dizinin ilk bölümü bugün Salı ve 2. bölümü 2 gün sonra Perşembe ekranlara gelecek. İlk 2 bölümünün tanıtımı yayınlandı.
MAHKUM DİZİSİ 1. ve 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Bir yandan kederli halde ailesinin yasını tutan Fırat, bir yandan da o güne kadar içeri attırdığı mahkumların önüne yem olma tehlikesindedir. Tüm Türkiye tarafından cani ilan edilen Fırat'a, kendisi bile güvenmiyordur. Fırat ailesinin katili olup olmadığını hatırlamaya çalışırken, koca ülkede onun suçsuzluğuna o güne kadar hep terslediği Cemre inanır sadece ve avukatı olmayı teklif eder.
Yeni hayatına ve kimliğine iyiden iyiye alışan Barış ise Savaş'ın bıraktığı yerden işleri devam ettirmeye çalışır. Ancak bu yeni hayatın bilinmezlikleri onu da zorlayacaktır. Her şey yoluna koyduğunu düşündüğü anda ise beklenmedik bir telefonla sarsılır. Yoksa en büyük düşmanı Fırat Bulut, geçmişi hatırlamaya mı başlamıştır?
İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut
Elçin Sangu
İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari
Seray Kaya
Melike İpek Yalova : Büge
Hayal Köseoğlu : Sasha
Hakan Karsak
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