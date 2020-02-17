Mahkeme karantinadan kaçan Rus kadının hastaneye geri gönderilmesine karar verdi
Haberler » Dünya » Mahkeme karantinadan kaçan Rus kadının hastaneye geri gönderilmesine karar verdi - Haberler

Mahkeme karantinadan kaçan Rus kadının hastaneye geri gönderilmesine karar verdi

Rusya'da mahkeme koronavirüs salgınına karşı kurulan karantinadan kaçan kadının tesise geri gönderilmesine karar verdi

17.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:49
Mahkeme karantinadan kaçan Rus kadının hastaneye geri gönderilmesine karar verdi

'da mahkeme koronavirüs salgınına karşı kurulan karantinadan kaçan kadının tesise geri gönderilmesine karar verdi.


Alla Ilyina, Çin'den 'a döndükten sonra boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuş bunun üzerine Botkin Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde karantina altına alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler