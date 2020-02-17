Mahkeme karantinadan kaçan Rus kadının hastaneye geri gönderilmesine karar verdi
Rusya'da mahkeme koronavirüs salgınına karşı kurulan karantinadan kaçan kadının tesise geri gönderilmesine karar verdi
17.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:49
Rusya'da mahkeme koronavirüs salgınına karşı kurulan karantinadan kaçan kadının tesise geri gönderilmesine karar verdi.
Alla Ilyina, Çin'den Saint Petersburg'a döndükten sonra boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuş bunun üzerine Botkin Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde karantina altına alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com