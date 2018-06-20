Mahkeme, Bülent Çavuşoğlu'nun Boşanmasını Ajda Pekkan'la İlişkisine Bağladı

Mahkeme, Bülent Çavuşoğlu'nun Boşanmasını Ajda Pekkan'la İlişkisine Bağladı

Bülent Çavuşoğlu, kendisinden 22 yaş büyük Ajda Pekkan ile aşk yaşıyordu. Tuğçe Eyilik, eşi Bülent Çavuşoğlu'nun Ajda Pekkan ile aşk yaşadığını öğrenince, 2014 yılında boşanmıştı. Mahkeme boşanmayı zinaya bağladı.

Mahkeme, Bülent Çavuşoğlu'nun Boşanmasını Ajda Pekkan'la İlişkisine Bağladı

Tuğçe Eyilik 15 Eylül 2006'da Bülent Çavuşoğlu ile evlenmiş, Kasım 2008'de oğulları Efe Paşa'yı dünyaya getirmişti. Tuğçe Eyilik, 2011'de eşinin kendisini Ajda Pekkan ile aldattığını iddia etmiş ve dava açmıştı.

BOŞANMA ZİNAYA BAĞLANDI

Olaylı bir sürecin sonunda Aralık 2014'te şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmışlardı. Ama ihanete uğradığını söyleyen Tuğçe Eyilik olayı yargıya taşıdı. Mahkeme Bülent Çavuşoğlu'nun sadakatsizlik yaptığına karar verdi ve boşanmayı zinaya bağladı.

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YORUMLAR (1)

  • MERVE:
    NİNEM YAŞINDAKİ KADININ AŞKI BENİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR. ASIL O ADAMA HAYRET EDİYORUM. İNANILIR GİBİ DEĞİL
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