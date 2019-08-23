Mahir Ünal: "Bugün AK Parti, Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18 diyor"

Mahir Ünal: "Bugün AK Parti, Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18 diyor"

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması Tanıtım filminin gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.

23.08.2019 20:36
Mahir Ünal:

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması

Tanıtım filminin gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.

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Mahir Ünal:
Kaynak: AA
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