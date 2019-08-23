Mahir Ünal: "Bugün AK Parti, Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18 diyor"
AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması Tanıtım filminin gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.
23.08.2019 20:36
AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması
Tanıtım filminin gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.
(7)
Kaynak: AA