Mahir Polat tahliye oldu mu?

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunuyordu. Peki, Mahir Polat tahliye oldu mu?

MAHİR POLAT TAHLİYE OLDU MU?

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve sağlık durumu nedeniyle birçok kez hastaneye kaldırılan Mahir Polat hakkında ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi.

23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında konutu terk etmeme suretiyle tahliye kararı verildi.

İstanbul Sulh Ceza hakimliği şüphelinin kararında sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişmeler tutukluluğunun sonlandırılmasını gerektiği belirtildi.

MAHİR POLAT KİMDİR?

1975 yılında Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Bayburt'ta, orta ve lise öğrenimimi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tamamladı. 1995 yılında Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra İzmir'e yerleşti.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Kooperatifler ve Yerel Yönetimlerin İşbirliğinin Sosyoekonomik Etkileri üzerinde yüksek lisans tezi yazdı. Ortadoğu'da siyaset, enerji politikaları ışığında Libya ile ilgili çalışmalarda bulundu.

Gümrük müşavirliği yapan Polat, aktif siyasette de yer aldı. CHP'de Mahalle Temsilciliği görevini yürüttü. 2010 yılında CHP Bornova İlçe Kongresi'nde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Bilişim Sorumluluğu ve Örgütlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 16 Ocak 2016 yılında düzenlenen 35. Olağan Kurultayı ve 5 Şubat 2018 yılında yapılan 36. Olağan Kurultayında Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyeliğine seçildi. 28 Haziran 2018 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir 2. Bölge 27. Dönem İzmir Milletvekili olarak seçildi. 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayında 796 oy alarak liste başı olarak 3. kez Yüksek Disiplin Kuruluna seçildi.

Türkiye-Uganda, Türkiye-Finlandiya ve Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti Parlamentolararası Dostluk Grupları Üyesidir.

Ayrıca, çok sayıda önemli mesleki ve sosyal dayanışma projesinde imzası bulunmaktadır.