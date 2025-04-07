Avukat Erkam Erdem, ciddi sağlık sorunları olan Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiğini duyurmuştu. Mahir Polat kontrolünün bitmesinin ardından yeniden Silivri Cezaevi'ne sevk edildi. Mahir Polat tahliye oldu mu?

MAHİR POLAT TAHLİYE OLDU MU?

Tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edildi. Avukatı Erkam Erdem, sosyal medya hesabı X'ten Mahir Polat'ın ATK'ye sevk edildiğini duyurmuştu. Mahir Polat kontrolünün bitmesinin ardından yeniden Silivri Cezaevi'ne sevk edildi.

Adli Tıp Kurumuna gelen Polat'ın avukatı Alperen Gökhan "Türkiye'nin en saygın sağlık kurumlarından birisi olan Adli Tıp Kurumu hekimlerine ve kurumuna güvenimiz tam. Heyetten de olumlu bir sonucun çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bugün (7 Nisan Pazartesi) yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Savcılıklarımız ve sulh ceza hakimliklerimiz karar verecektir. Adli Tıp raporunu beklemek durumundayız" dedi.

Tunç'un açıklaması şöyle:

"Bahsettiğiniz tutukluyla ilgili olarak, cezaevine naklinden sonra belirttiği şikayetler sonrası bir ön muayene yapılmıştır. Sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir, orada birtakım tetkikler ve gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra yine oradaki heyetin kararıyla cezaevine tekrar geri alınmıştır. Orada da yine şikayetlerin devam etmesinin üzerinde kampüs hastanesinde doktorların tetkikleri sağlanmıştır ve Adli Tıp Kurumuna sevkine karar verilmiştir. Şimdi adli tıbba sevkiyle ilgili durum söz konusu. Bugün Adli Tıp gerekli muayeneleri yapacaktır. İlgiliyle ilgili olarak gerekli raporu Adli Tıp verecektir. Adli Tıbbın verdiği rapor doğrultusunda da yine bir karar verilecekse buna yine Cumhuriyet Savcılıklarımız ve sulh ceza hakimliklerimiz karar verecektir. Adli Tıp raporunu beklemek durumundayız."