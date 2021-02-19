Mahide Nine, Mehmetçik için atkı ördü

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Mahide Uyanık (92), Mehmetçik için atkı ördü. Atkılar, Şırnak'ta görev yapan askerlere teslim edildi.

Adapazarı ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan Mahide Uyanık, askerler için atkı ördü. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, atkıların ulaştırılması için Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçti. Atkılar Şırnak'ta vatani görevini yapan Mehmetçiğe ulaştırıldı.Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, Mahide Uyanık'ı evinde ziyaret ederek, atkıların teslim edildiği sırada çekilen görüntüleri izletti. Askerler, Mahide Uyanık'a teşekkür edip, Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ