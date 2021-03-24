Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası yönetim kurulu Adana'da toplandı

Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı, Adana'nın merkez Sarıçam Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı.

MİS Genel Başkanı ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Sendikanın 1999 yılında kurulduğunu ifade eden Akın, bu toplantılardan MİS olarak büyük faydalar gördüklerini kaydetti.

MİS'in belediye idareleri ile işçiler arasında iş barışını sağlayan tüm sözleşmelere müdahil olduğunu anlatan Akın, şöyle devam etti:

"MİS'e üye olan belediyelerimizde iş barışı sağlanıyor. Amiyane tabirle 'biz testere gibiyiz, bir sana bir bana' deriz. Hem işçimizin rahat, huzur içerisinde halkımıza faydalı olması hem de belediyelerimizin mali yükünü yükseltmemek lazım geldiği inancı içerisinde hareket ediyoruz. İşçinin hakkını 'alın teri kurumadan' veren bir düstur içinde olan MİS, belediyelerimizle beraber bu düsturla çalışıyor. MİS'e üye 178 belediyemiz var. İnşallah daha da büyüyecek."

Akın, toplantılarda istişare yapıldığını, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulduğunu belirterek, "Üyelerimiz, halkımızı daha fazla güzelliklerden faydalandırmak için bilgi alışverişi yapmış oluyor." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle belediyelerin üzerinde çok büyük yük olduğunu vurgulayan Akın, salgının sona ermesiyle çalışmalarına daha iyi devam edeceklerine inandığını söyledi.

Yönetim kurulundaki 22 belediye başkanının katıldığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa