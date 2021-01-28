Mahalleyi istila eden kargaları davul ve tef çalarak kovmaya çalışıyorlar
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Mahalleyi istila eden kargaları davul ve tef çalarak kovmaya çalışıyorlar

28.01.2021 08:52 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:08
Mahalleyi istila eden kargaları davul ve tef çalarak kovmaya çalışıyorlar

VAN'ın Erciş ilçesinde, özellikle gün batımına yakın zamanlarda ortaya çıkan yüzlerce karga, çıkardıkları ses ve ekinlerin zarar görme ihtimali nedeniyle mahalleliyi endişelendiriyor.

VAN'ın Erciş ilçesinde, özellikle gün batımına yakın zamanlarda ortaya çıkan yüzlerce karga, çıkardıkları ses ve ekinlerin zarar görme ihtimali nedeniyle mahalleliyi endişelendiriyor. Mahalleli, kargaları davul ve tef çalarak, bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kasımbağı Mahallesi'nde, özellikle gün batımına yakın zamanlarda ortaya çıkan yüzlerce karga, hem çıkardıkları ses hem de ekinlerin zarar görmesi ihtimali yüzünden mahalle halkını tedirgin ediyor. Kargalardan rahatsız olan mahalleli, kovmak için ise ilginç yöntem uyguladı. Mahallede oturanlar, havanın kararması ile birlikte gelen kargaları davul ve tef çalarak, bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor. Mahalleliden Zülküf Çiçek, kargaların özellikle yaz mevsiminde ekinlerine zarar verdiğini belirterek, "Akşam olunca kargalar, mahallemizin üzerini kara bulut gibi kaplamaya başlıyor. O kadar kalabalık geliyorlar ki gökyüzünü sanki kara bulutlar kaplıyor. Sesleri de bizi çok rahatsız ediyor. Hayvanlarımızın samanlarına da zarar veriyorlar. Biz de mahalledeki gençlerle birlikte elimizde davul ve tef çalarak gürültü çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.


Mahalleyi istila eden kargaları davul ve tef çalarak kovmaya çalışıyorlar
Mahalleyi istila eden kargaları davul ve tef çalarak kovmaya çalışıyorlar
Mahalleyi istila eden kargaları davul ve tef çalarak kovmaya çalışıyorlar
Mahalleyi istila eden kargaları davul ve tef çalarak kovmaya çalışıyorlar
Mahalleyi istila eden kargaları davul ve tef çalarak kovmaya çalışıyorlar
Mahalleyi istila eden kargaları davul ve tef çalarak kovmaya çalışıyorlar
Mahalleyi istila eden kargaları davul ve tef çalarak kovmaya çalışıyorlar
Mahalleyi istila eden kargaları davul ve tef çalarak kovmaya çalışıyorlar
Mahalleyi istila eden kargaları davul ve tef çalarak kovmaya çalışıyorlar
Mahalleyi istila eden kargaları davul ve tef çalarak kovmaya çalışıyorlar
Mahalleyi istila eden kargaları davul ve tef çalarak kovmaya çalışıyorlar
Mahalleyi istila eden kargaları davul ve tef çalarak kovmaya çalışıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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